نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كونتي يحصد جائزة الخنزير الذهبي للمرة الثانية في الموسم الحالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان حصل على جائزة الخنزير الذهبي كأسوأ رياضي عقب الخسارة على يد ريال مدريد الإسباني بهدفين نظيفين في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأفادت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالي بأن كونتي حصل على جائزة الخنزير الذهبي للمرة الثانية في الموسم الحالي عقب البداية المخيبة لإنتر ميلان في بطولة الدوري الإيطالي وبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن الخنزير الذهبي هي جائزة إيطالية ساخرة أسسها المنتج أنطونيو ريتشي عام 1996 وتمنح لأسوأ رياضي أو سياسي أو إعلامي في إيطاليا ويتسلمها الفائز بغرض الدعابة فحسب.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن إنتر ميلان يحتل المركز الخامس في بطولة الدوري الإيطالي برصيد 15 نقطة بينما يتذيل النيراتزوري المركز الرابع والأخير في مجموعته في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد نقطتين فقط.