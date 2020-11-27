تعرف على تشكيل الأهلي النهائي لمواجهة الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة -

بدون مفاجأت.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

يترقب عشاق ومحبو النادي الأهلي، مباراة الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر أمام الزمالك مساء اليوم الجمعة ضمن إطار منافسات دور نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد نهائي أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تُقام قمة الكرة المصرية الأفريقية بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وكان المارد الأحمر قد تأهل لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، على حساب الوداد البيضاوي المغربي، بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور نصف النهائي.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الزمالك في نهائي أبطال أفريقيا

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب المخضرم بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، تشكيل المارد الأحمر ضد الزمالك مساء الجمعة المُقبلة، بالدفع بالقوة الهجومية الضاربة، ليصبح التشكيل كالآتي:-

حراسة المرمى:- محمد الشناوي.

خط الدفاع:- محمد هاني وعلي معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم.

خط الوسط:- عمرو السولية وحمدي فتحي.

خط الوسط الهجومي:- محمد مجدي أفشة وحسين الشحات وجونيور أجاي.

مهاجم صريح:- مروان محسن.