أحمد أيمن منصور يحتفل بزفافه بحضور نجوم الرياضة والفن.. صور

احتفل الكابتن أحمد أيمن منصور نجم نادي بيراميدز و لاعب المنتخب الوطني ، بزفافه إلى عروسه كريمة رجل الاعمال محمد رياض فى أحد الفنادق الكبرى بمصر الجديدة ، و ذلك مساء أمس الخميس .

أحيا الحفل المطربة بوسي و المطرب محمود الليثي ، و حضره نجوم نادى بيراميدز و منهم كابتن احمد حسن و كابتن احمد فتحى و عصام الحضرى و كابتن عصام عبده ، كما شهد الحفل حضور المهندس احمد منصور الرئيس التنفيذي لشركة كاسل للتطوير العقاري، و الاعلامية الشابة فرح علي ، و غيرهم من نجوم المجتمع .

و كان قد كشف أحمد أيمن منصور نجم فريق بيراميدز حقيقة مفاوضات الأهلي و الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

و أكد أحمد أيمن منصور في تصريحات لقناة " أون تايم سبورت " أن الأهلي و الزمالك فتحا خطا للمفاوضات معه من أجل ضمه، مشددا على أن عقده مع بيراميدز ما زال به سنتين، بخلاف هذا الموسم.

و أوضح أنه أخبر كلا من مسؤولي الناديين، أن من سيصل لاتفاق نهائي مع بيراميدز؛ سينضم له على الفور.

و تابع أحمد أيمن أنه يحترم ناديه و عقده كثيرا لذلك فلن يدخل في أي مفاوضات لرحيله، مشددا على أن النادي يملك الحق الوحيد لبيعه.

و كان قد علق طارق يحيي، الاعلامي بقناة نادي الزمالك، على تناول بعض ‏القنوات أنباء عن تواطؤ احمد أيمن منصور، مدافع بيراميدز، ضد ناديه ‏و تعمد التراخي أمام الجونة، من أجل اتاحة الفرصة للزمالك في الانفراد ‏بالمركز الثاني.‏

و قال يحيي عبر شاشة قناة الزمالك : " أندهش من هذه التصريحات الغريبة ‏و تناولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هي امور مثيرة للضحك ‏و شائعات لا أساس لها من الصحة ".‏

و واصل : " القنوات ادعت أيضًا أن تواطؤ أحمد أيمن منصور ضد ‏بيراميدز جاء بواسطة والده نجم الزمالك السابق أيمن منصور و نشر ‏شائعة أنه عاد الاّن من قطر للعمل في نادي الزمالك، و هذه أكاذيب عارية ‏تمامًا من الصواب ".‏