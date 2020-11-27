محمد صلاح يتمنى فوز الزمالك على الأهلى فى القمة الإفريقية

وقال أحد الأصدقاء المقربين من محمد صلاح والذى رفض ذكر اسمه أن محمد صلاح يشجع الزمالك منذ الصغر وبالطبع يتمنى فوز الفارس الأبيض اليوم على الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال صديق صلاح إن محمد صلاح لم يعلن انتماءه للزمالك بشكل واضح من منطلق أنه أصبح الآن رمزا للكرة المصرية فى المحافل العالمية ويرغب فى الحصول على دعم جميع الجماهير المصرية في مشواره سواء مع ليفربول أو المنتخب الوطني .

وشدد على أن الفرعون المصري محمد صلاح كان يحلم باللعب للزمالك اثناء تواجده بالمقاولون ولكن ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق رفض اتمام صفقة انتقاله للقلعة البيضاء بدعوى عدم تمتعه بالإمكانيات الفنية التى تؤهله لارتداء الفانلة البيضاء لينتقل بعدها الى بازل السويسري ويبدأ رحلة التألق والإبداع فى الملاعب الأوربية مع تشيلسي الإنجليزي ثم فيورنتينا وروما الإيطاليين وأخيرا ليفربول الإنجليزي .

وكان محمد صلاح قد رفض الإعلان عن تشجيعه للزمالك فى حفل تكريمه باتحاد الكرة قبل لقاء توجو فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وعانى محمد صلاح عقب الحفل من الإصابة بفيروس كورونا اللعين ليغيب عن مباراتى توجو فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات والتى فاز بهما الفراعنة بالقاهرة والعاصمة التو جولية لومى.

وتوج محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزى ودورى أبطال أوروبا والسوبر الأوربى وكأس العالم للأندية مع ليفربول وكذلك أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى وهداف البريميرليج مرتين وجائزة بوشكاش لأفضل هدف والعديد من الأرقام القياسية التى حطمها ابن النيل فى بلاد الإنجليزى وجائزة ثالث أفضل لاعب فى العالم .

تمنى الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى فوز الزمالك على الأهلى فى اللقاء المرتقب الذى يجمع الغريمين التقليديين التاسعة مساء اليوم بإستاد القاهرة بنهائى دوري أبطال أفريقيا.