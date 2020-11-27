قبل ساعات من النهائي الأفريقي.. هاشتاج الروح الرياضية يتصدر تويتر

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الروح_الرياضية، قبل ساعات قليلة من اللقاء الذي سيجمع قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك في النهائي الأفريقي.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

وجاءت أبرز التغريدات حول دعوة الجماهير للبعد عن التعصب، ومحاولة دعم الفريق دون التطرق للفريق المنافس، لتظهر المباراة بشكل مشرف وروح رياضية عالية.

ومن أبرز هذه التغريدات:

- عايزين انضباط واخلاق الروح الرياضيه والفوز من عند ربنا ماشي ولا ايه

- الروح الرياضيه اهم حاجه ف الماتش ..بس الكأس زملكاوي انشاء الله

- الروح الرياضيه يا مصريين فى كل الحالات لازم نتحلى بيها يعنى الاهلى يكسب او الزمالك يخسر احنا كلنا مصريين بلاش العصبيه

ويلتقى النادي الأهلي للمرة الأولى بفريق نادى الزمالك في نهائي دوري أبطال افريقيا في تمام التاسعة مساء اليوم، في استاد القاهرة الدولي، وسيتم عرض المباراة عبر قناتين من القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك أحدهما عبر البث والأخرى عبر البث الفضائي.

وقال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، في تصريحات صحفية، إن المباراة ستكون بدون جماهير، بسبب أزمة فيروس كورونا، وسيتم إذاعة المباراة عبر البث الأرضي.

يطلق الكثيرون على المباراة لقب مباراة القرن، ووصل إلى تصفيات الدور نصف النهائي من تصفيات دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى 4 فرق من دولتين هما مصر والمغرب، بوصول فريقي الرجاء والوداد المغربيين، وفريقي الأهلي والزمالك المصريين.

وفاز في تصفيات الدور نصف النهائي نادى الزمالك على نادى الرجاء المغربي 3 /1 ويتأهل بعدها للدور النهائي، وفاز أيضًا النادي الأهلي على نادى الوداد المغربي 5/1 ويتأهل أيضأ للدور النهائي، ليلتقي للمرة الأولى في التاريخ فريقان من نفس الدولة (مصر) في البطولة وهما الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك رغم فوز النادي الأهلي باللقب 8 مرات، ونادى الزمالك 5 مرات.

وتعتبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس» المالك الحصري لحقوق البث الفضائي لمباريات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وقررت القناة بث المباراة عبر beiN Sports HD7 الفضائية، وأن يتولى التعليق على المباراة التونسي عصام الشوالي.

وقالت قناة «تايم سبورتس» أنها ستقوم ببث مباراة الأهلي والزمالك عبر التردد الأرضي باعتبار أن من حقها بث المباراة داخل حدود مصر فقط.