نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على اخر الاستعدادات الأمنية الخاصة بـ نهائي القرن (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف العقيد محمود القاضي، مسئول غرفة الأزمات بالشركة الإفريقية للأمن والحراسة المسئولة عن التأمين، آخر الاستعدادات الأمنية الخاصة بنهائي أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك.

وقال خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذى يقدمه الإعلامي حسام الدين حسين، عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، إننا أمام يوم جميل سيسجل فى تاريخ المباريات المصرية والإفريقية، حيث يمثل نهائي القرن.

وأضاف: "نهتم بأرضية الملعب وغرف اللاعبين، والمقصورة الرئيسية، التي تضم كامل الحضور والمركز الصحفى والإعلامي وبوابة دخول الاستاد، مشيرًا إلى ان فتح الأبواب سيكون من الساعة الخامسة مساء حتي الثامنة فقط، والحضور مقتصر على 25 دعوة للأهلى ومثلهم للزمالك وكذلك اتحاد الكرة وبجانب الوزارة، و200 دعوة للاتحادى الإفريقي، ليصل الإجمالى لـ 300 شخص، فقط، وننصح المواطنين بعدم التوجه للاستاد".

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يستضيف ملعب القاهرة الدولي مساء اليوم الجمعة 27 نوفمبر، لقاء يجمع بين الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتعد تلك المرة الأولى التي يتواجه بها فريقين من دولة واحدة في تاريخ تلك البطولة.

تقام المباراة في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت جرينتش.

ومن المتوقع أن يبدأ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بالتشكيل التالي.

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط: عمر السولية – حمدي فتحي - محمد مجدي قفشه - حسين الشحات

في الهجوم: جونيور أجاى - مروان محسن

بينما من المحتمل أن يبدأ جيمي باتشيكو، مدرب الزمالك، بالتشكيل التالي.

في حراسة المرمى: محمد أبو جيل

خط الدفاع: إسلام جابر - محمد عبد الغني - محمود علاء – أحمد عيد

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - كاسونجو - أحمد سيد زيزو

في الهجوم: أشرف بن شرقي - مصطفى محمد

