نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجآت كبرى.. تعرف على تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي القرن في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يحتضن ملعب ستاد القاهرة الدولي قمة الأهلي والزمالك للمرة الأولى في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، للنسخة الحالية 2019/2020.
موعد مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا
تقام قمة نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة الموافق 27/11/2020 على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.
ومن المتوقع أن يبدأ المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي بنادي الزمالك، تشكيل الأبيض كالآتي:-
حراسة المرمى:- محمد أبوجبل.
خط الدفاع:- أحمد عيد – محمد عبد الغني – محمود علاء – إسلام جابر.
خط الوسط:- طارق حامد – فرجاني ساسي.
خط الوسط الهجومي:- أحمد سيد زيزو – شيكابالا – بن شرقي.
مهاجم صريح:- مصطفى محمد.