الرياضة

مفاجآت كبرى.. تعرف على تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي القرن

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أحمد جودة - القاهرة - يحتضن ملعب ستاد القاهرة الدولي قمة الأهلي والزمالك للمرة الأولى في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، للنسخة الحالية 2019/2020.

موعد مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا 

تقام قمة نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة الموافق 27/11/2020 على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ومن المتوقع  أن يبدأ المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي بنادي الزمالك، تشكيل الأبيض كالآتي:- 

حراسة المرمى:- محمد أبوجبل.

خط الدفاع:- أحمد عيد – محمد عبد الغني – محمود علاء – إسلام جابر.

خط الوسط:- طارق حامد – فرجاني ساسي.

خط الوسط الهجومي:- أحمد سيد زيزو – شيكابالا – بن شرقي.

مهاجم صريح:- مصطفى محمد.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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