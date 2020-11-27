مفاجآت كبرى.. تعرف على تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي القرن

أحمد جودة - القاهرة - يحتضن ملعب ستاد القاهرة الدولي قمة الأهلي والزمالك للمرة الأولى في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، للنسخة الحالية 2019/2020.

موعد مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا

تقام قمة نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة الموافق 27/11/2020 على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي بنادي الزمالك، تشكيل الأبيض كالآتي:-

حراسة المرمى:- محمد أبوجبل.

خط الدفاع:- أحمد عيد – محمد عبد الغني – محمود علاء – إسلام جابر.

خط الوسط:- طارق حامد – فرجاني ساسي.

خط الوسط الهجومي:- أحمد سيد زيزو – شيكابالا – بن شرقي.

مهاجم صريح:- مصطفى محمد.