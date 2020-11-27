نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي نجم نادي برشلونة الإسباني، خلال الفترة المقبلة.

وكان مانشستر يونايتد قريب من ضم ديمبلي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، لكن الصفقة لم تحسم بعد.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن مانشستر يونايتد لا يزال يرغب بشدة في ضم ديمبلي خلال الفترة الحالية، لكن الوقت لم الحالي يواجه صعوبة في ضمه.

وتابعت الصحيفة، أن برشلونة حدد مبلغ 70 أو 80 مليون يورو، لبيع ديمبلي وهذا ما يرفضه مسؤولي مانشستر يونايتد.

و كان برشلونة قد تعاقد مع ديمبلي في صيف عام 2017، قادمًا من نادي بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 140 مليون يورو.