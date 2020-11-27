انت الان تتابع تفاصيل خبر مجاناً.. بالصور 4 طرق لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، هي واحدة من المباريات الهامة بالنسبة لجمهور ومحبي النادي الأهلي المصري ونادي الزمالك، سواء في مصر وكافة الدول العربية، واكتسبت المباراة أهميتها بعد الفوز الكبير الذي حققه كلاً من النادي الأهلي ونادي الزمالك في تصفيات دور قبل النهائي في دوري أبطال أفريقيا، حيث استطاع الفريقين الفوز على فرق المغرب سواء في مباراة الذهاب أو الاياب وذلك ولأول مرة.

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا:-

تقام مباراة النادي الأهلي ونادي الزمالك بعد قليل اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم على استاد القاهرة ويمكن لجمهور المشاهدين في مصر من مشاهدة تلك المباراة الهامة مجاناً بعد أن أعلنت قناة أون تايم سبورت ذات التردد الأرضي عن قيامها بنقل المباراة على الهواء مباشرة لجمهور المشاهدين في مصر، ويمكن استقبال قناة أون تايم سبورت ذات التردد الأرضي باستخدام أياً من الطرق الآتية:-

1- أريال داخلي:-

في حالة امتلاك اريال داخلي على التليفزيون قم بفصل جاك الدش، ثم قم بتشغيل الاريال الداخلي في التليفزيون وابحث عن الترددات VHF وتردد UHF، حيث يتيح تردد UHF صورة أكثر نقاءً وجودة ومع القيام بعملية البحث سوف تجد القناة كما بالصورة الآتية:-

2- شاحن نوكيا:-

قم بإغلاق الريسيفر أو فصل التيار الكهربائي عنه، ثم اختر القناة رقم 2 فى التليفزيون عن طريق الريموت كنترول الخاص به، أحضر شاحن نوكياً القديم ذو الطرف الرفيع وقم بإدخال طرفه فى فتحة الجاك، ثم أبحث عن الترددات VHF و UHF.

3- طبق الدش:-

قم باغلاق الريسيفر أو فصل التيار الكهربائي عنه، قم باختيار القناة رقم 2، قم بنزع السلك الذي يصل إلى الطبق في الريسفير وأدخل طرفه الأصفر في فتحة الجاك المتواجدة خلف التليفزيون، قم بالبحث عن الترددات السابقة.

4- سماعة التليفون:-

قم باغلاق الريسيفر ثم اختر القناة رقم 2 في التليفزيون ثم قم بإدخال طرف سماعة تليفون محمول سامسونج في فتحة الجاك والبحث عن الترددات السابقة.