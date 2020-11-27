الأهلي ضد الزمالك.. لاعب برينتفورد الإنجليزي لـ دوت الخليج: أتوقع وصول المباراة لركلات الترجيح

كشف المصري ستافروس لاعب فريق برينتفورد الإنجليزي، عن توقعاته لمباراة الأهلي والزمالك، التي ستقام الليلة، في تمام التاسعة مساء، على ستاد القاهرة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا " نهائي القرن".

وقال ستافروس في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج": أتوقع أن يكون ماتش ممتع وقوي لأنه ديربي، كما أن الأهلي والزمالك يمتلكان لاعبين على أعلى مستوى".

وأضاف :" أتوقع أيضا وصول المباراة إلى ركلات الترجيح".

واستطرد:" بغض النظر عن النتيجة، أقول مبروك للأهلي والزمالك على بلوغهما المباراة النهائية".

ويطمح فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، في تحقيق الفوز من الأهلي وانتزاع اللقب الغائب منذ 18 عاما. في المقابل يسعى الأهلي بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، وجلب اللقب الغائب عن خزينة القلعة الحمراء آخر 4 مواسم. وسبق وأن توج موسيماني بلقب دوري أبطال أفريقيا في موسم 2016 على حساب الزمالك، عندما كان مدربا لـ صن داونز. وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يلتقي فيها الأهلي في الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا. ويعد الأهلي الأكثر تحقيقا للقب دوري أبطال أفريقيا على مر التاريخ برصيد 8 ألقاب، ويليه الزمالك بـ 5 ألقاب، بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي. ويفتقد الأهلي في مباراة اليوم لخدمات كل من صالح جمعة ووليد سليمان وأليو ديانج بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، بينما يغيب عن الزمالك عبد الله جمعة ومحمود حمدي الونش ويوسف أوباما لنفس السبب أيضا، ومحمد عبد الشافي، بسبب معاناته من إصابة في الكتف. وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد المغربي 5 - 1 ذهابا وإيابا، بينما صعد الزمالك بعد تغلبه على الرجاء البيضاوي 4 - 1 بمجموع المباراتين. ويدير مباراة الليلة الحكم الجزائري مصطفى غربال، ويعاونه الزامبي سيكازوي حكمًا لتقنية الـ‏VAR‏، وحكمًا رابعًا إبراهيم نور الدين.‏ وأدار مصطفى غربال مباراة للأهلي أمام تاونشيب البتسواني بمرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا عام 2018، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، واحتسب خلالها ركلة جزاء. فيما أدار مباراة للزمالك أمام الترجي التونسي في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا في النسخة الجارية، وانتهت بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، إلا أن الأبيض تمكن من التأهل إلى دور نصف النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والعودة، وأشهر خلالها 5 إنذارات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهلي ضد الزمالك.. لاعب برينتفورد الإنجليزي لـ دوت الخليج: أتوقع وصول المباراة لركلات الترجيح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.