هاني زادة يدعم الزمالك قبل ساعات من موقعة الأهلي بدوري الأبطال ..فيديو

حرص المهندس هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ، علي دعم الفريق خلال الساعات القليلة التي تفصله عن اللقاء الهام أمام الأهلي في نهائي ابطال افريقيا.

وقال هاني زاده للاعبين: " نحن نثق بكم ، فأنتم لاعبين رجال ، وعلي قدر كبير من المسئولية ويمكنكم الفوز وتحقيق حلم ملايين الزمالكاوية".

وطالب هاني زادة اللاعبين والجماهير البيضاء بضبط النفس وعدم التعصب أو إثارة أي أزمات، وأن يتحلى الجميع بالروح الرياضية، وأن الجميع يلتزم بشعار معا ضد التعصب، لأن النهائي الأفريقي تم حسم أمره في مصر وهذا هو الأهم، أيا كان الفائز.

وأشار عضو المجلس عن أمنيته برفع الكأس غدا ،وتحقيق الحلم بالبطولة الغالية، وأن تكون المباراة وسط أجواء من الروح الرياضيه ، وأنه يكفي أن تكون هذه المباراة بمصر ومحط أنظار الجميع .

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأخير مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد القاهرة استعدادا لخوض لقاء الأهلي غدا الجمعة في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها في التاسعة مساءً.

وشهد التدريب مشاركة جميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر الحالي استعدادا للمباراة، وركز الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو على تدريب اللاعبين على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة.

وطالب المدير الفني من اللاعبين ضرورة التركيز في الفترة الحالية استعدادا للقاء وأكد أن الجيل الحالي أمامه 90 دقيقة لتحقيق مجد جدد بالفوز على الأهلي في مباراة الغد للتتويج باللقب والتأهل لمونديال الأندية.

ومن المقرر أن يلقي المدير الفني للزمالك محاضرة فنية على اللاعبين مساء اليوم بعد تناول وجبة العشاء للحديث عن بعض الأمور الفنية ونقاط القوة والضعف بالفريق المنافس.