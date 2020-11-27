مدرب فريق في الدوري السعودي يسقط مغشيًا عليه في مشهد مرعب| شاهد

وتقام مباراة فريقي ضمك والشباب في الوقت الحالي، وذلك في الجولة السادسة لبطولة الدوري السعودي" دوري كأس الأمير محمد بن سلمان"

تعرض الجزائري نور الدين بن ذكري، مدرب فريق ضمك السعودي، لأزمة صحية مفاجئة، أثناء المباراة التي تجمع فريقه بنظيره فريق الشباب، في الجولة السادسة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وأثناء المباراة، كان بن ذكري يجلس على مقاعد البدلاء لفريقه ضمك، قبل أن يمدد جسده مغشيًا عليه في مشهد صادم ومرعب التقطته عدسات المصورين.

ويحتل ضمك المركز الثاني في بطولة الدوري السعودي برصيد نقطتين، فيما يحتل الشباب المركز الثاني برصيد 12 نقطة.

ونجح بن زكري في قيادة ضمك للبقاء بأعجوبة في الدوري السعودي " دوري كأس الأمير محمد بن سلمان" في أخر جولات المسابقة.