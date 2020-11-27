مدرب فريق في الدوري السعودي يسقط مغشيًا عليه في مشهد مرعب| شاهد

وأثناء المباراة، كان بن ذكري يجلس على مقاعد البدلاء لفريقه ضمك، قبل أن يمدد جسده مغشيًا عليه في مشهد صادم ومرعب التقطته عدسات المصورين.
ويحتل ضمك المركز الثاني في بطولة الدوري السعودي برصيد نقطتين، فيما يحتل الشباب المركز الثاني برصيد 12 نقطة.
ونجح بن زكري في قيادة ضمك للبقاء بأعجوبة في الدوري السعودي " دوري كأس الأمير محمد بن سلمان" في أخر جولات المسابقة.
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