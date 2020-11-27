الأميرة السمراء تأخذ موقعها باستاد القاهرة انتظارا للفائز

يأتي ذلك قبل ساعات من انطلاق المباراة المرتقبة بين الزمالك والأهلي، من أجل التقاط الصور التذكارية مع كأس البطولة.
ويلتقي الفريقان في التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.
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