الأميرة السمراء تأخذ موقعها باستاد القاهرة انتظارا للفائز

قام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بوضع كأس بطولة دوري أبطال إفريقيا في الواجهة المقابلة لممر خروج اللاعبين للملعب.

يأتي ذلك قبل ساعات من انطلاق المباراة المرتقبة بين الزمالك والأهلي، من أجل التقاط الصور التذكارية مع كأس البطولة.



ويلتقي الفريقان في التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.