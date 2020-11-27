موسيماني يغرد على تويتر قبل مواجهة الزمالك في نهائي القرن..شاهد

نشر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني لفريق الأهلى، دعاء، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قبل مواجهة الأحمر أمام الزمالك، في نهائي دورى أبطال أفريقيا، والتي تقام على إستاد القاهرة ، والمقرر انطلاقها في التاسعة من مساء اليوم ، دون حضور جماهيرى ،

وقال موسيماني : " كل شئ بيد الله ، سواء أهدافك أو أحلامك أو تخطيطاتك ".

وفرض الجهاز الفنى للأهلى سرية شديدة حول تدريبات الفريق طوال الأيام الماضية كما طلب موسيمانى استمرار نفس السرية فى مران اليوم حفاظًا على سرية المران وخطط الجهاز الفنى السرية.



ويطمح فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، في تحقيق الفوز من الأهلي وانتزاع اللقب الغائب منذ 18 عاما.

في المقابل يسعى الأهلي بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، وجلب اللقب الغائب عن خزينة القلعة الحمراء آخر 4 مواسم.

وسبق وأن توج موسيماني بلقب دوري أبطال أفريقيا في موسم 2016 على حساب الزمالك، عندما كان مدربا لـ صن داونز.

وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يلتقي فيها الأهلي في الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويعد الأهلي الأكثر تحقيقا للقب دوري أبطال أفريقيا على مر التاريخ برصيد 8 ألقاب، ويليه الزمالك بـ 5 ألقاب، بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

ويفتقد الأهلي في مباراة اليوم لخدمات كلا من صالح جمعة ووليد سليمان وأليو ديانج بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، بينما يغيب عن الزمالك عبد الله جمعة ومحمود حمدي الونش ويوسف أوباما لنفس السبب أيضا، ومحمد عبد الشافي، بسبب معاناته من إصابة في الكتف.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد المغربي 5 - 1 ذهابا وإيابا، بينما صعد الزمالك بعد تغلبه على الرجاء البيضاوي 4 - 1 بمجموع المباراتين.

ويدير مباراة الليلة الحكم الجزائري مصطفى غربال، ويعاونه الزامبي سيكازوي حكمًا لتقنية الـ‏VAR‏، وحكمًا رابعًا إبراهيم نور الدين.‏

وأدار مصطفى غربال مباراة للأهلي أمام تاونشيب البتسواني بمرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا عام 2018، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، واحتسب خلالها ركلة جزاء.

فيما أدار مباراة للزمالك أمام الترجي التونسي في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا في النسخة الجارية، وانتهت بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، إلا أن الأبيض تمكن من التأهل إلى دور نصف النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والعودة، وأشهر خلالها 5 إنذارات.