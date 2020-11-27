غرفة ملابس الأهلي تتزين قبل مواجهة الزمالك| صور

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في التاسعة مساء اليوم الي نهائي القرن الذي يجمع بين الأهلي والزمالك في دوري ابطال افريقيا علي استاد القاهرة .

ونشرت الصحة الرسمية للنادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي صورا من داخل غرفة ملابس لاعبي الفريق بإستاد القاهرة قبل مواجهة الزمالك معلق فيها تشيرتات لاعبي الفريق قبل انطلاق المباراة بساعات قليلة.

وفرض الجهاز الفني للأهلي سرية شديدة حول تدريبات الفريق طوال الأيام الماضية كما طلب موسيمانى استمرار نفس السرية فى مران اليوم حفاظًا على سرية المران وخطط الجهاز الفني السرية.

وتأهل الزمالك للنهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 4/1 فى مجموع المباراتين.

فيما تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.

وأخطر مسئولو الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، مسئولى الأهلى والزمالك، على أنه فى حالة انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل بين الفريقين، سيتم اللجوء إلى وقت إضافى لمدة شوطين، ثم يتم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية فى حال انتهاء المباراة والوقت الأصلى بالتعادل، وذلك لتحديد البطل لنسخة دورى أبطال إفريقيا الجارية.