نهائي القرن .. كاف يحسم الجدل عن سبب استبعاد رضوان جيد من مباراة الأهلي والزمالك

حسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الجدل، حول أسباب استبعاد المغربي رضوان جيد، من طاقم تحكيم لقاء الأهلي والزمالك، المقرر له في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقال عصام عبد الفتاح، عضو لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي ، إن الحكم المغربي رضوان جيد قد تم استبعاده بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.
وأشار عصام عبد الفتاح، عضو لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي ، إلى أنه تم تعيين الحكم الزامبي جاني سيكازوي لتقنية الفيديو بدلًا من جيد، بعدما كان حكمًا رابعًا، وتم استقدام الحكم المصري إبراهيم نور الدين ليكون الحكم الرابع.
وترددت أنباء عن أن رضوان جيد ليس مصابًا بفيروس كورونا المستجد، وأن استبعاده جاء لأسباب غير معروفة.
ونشر الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" بيانًا إعلاميًا، اليوم الجمعة، أكد خلاله أن رضوان جيد تعرض للإصابة بفيروس كورونا، وخروجه من المباراة جاء بعد استلام التحاليل الخاصة به، وأثبتت إيجابية عينة التحليل الخاص به بالوباء.
وتأهل الزمالك للنهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 4/1 فى مجموع المباراتين.
فيما تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.
وأخطر مسئولو الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، مسئولى الأهلى والزمالك، على أنه فى حالة انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل بين الفريقين، سيتم اللجوء إلى وقت إضافى لمدة شوطين، ثم يتم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية فى حال انتهاء المباراة والوقت الأصلى بالتعادل، وذلك لتحديد البطل لنسخة دورى أبطال إفريقيا الجارية.
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