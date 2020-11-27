نهائي القرن .. كاف يحسم الجدل عن سبب استبعاد رضوان جيد من مباراة الأهلي والزمالك

حسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الجدل، حول أسباب استبعاد المغربي رضوان جيد، من طاقم تحكيم لقاء الأهلي والزمالك، المقرر له في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال عصام عبد الفتاح، عضو لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي ، إن الحكم المغربي رضوان جيد قد تم استبعاده بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

وأشار عصام عبد الفتاح، عضو لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي ، إلى أنه تم تعيين الحكم الزامبي جاني سيكازوي لتقنية الفيديو بدلًا من جيد، بعدما كان حكمًا رابعًا، وتم استقدام الحكم المصري إبراهيم نور الدين ليكون الحكم الرابع.

وترددت أنباء عن أن رضوان جيد ليس مصابًا بفيروس كورونا المستجد، وأن استبعاده جاء لأسباب غير معروفة.

ونشر الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" بيانًا إعلاميًا، اليوم الجمعة، أكد خلاله أن رضوان جيد تعرض للإصابة بفيروس كورونا، وخروجه من المباراة جاء بعد استلام التحاليل الخاصة به، وأثبتت إيجابية عينة التحليل الخاص به بالوباء.