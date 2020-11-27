عايزكم تاكلوا النجيلة.. رسالة أحمد ياسر ريان للاعبي الأهلي قبل نهائي دوري الأبطال

قدم احمد ياسر ريان، لاعب النادي الأهلي، الدعم لزملائه بالقلعة الحمراء، قبل مباراة القمة أمام الزمالك، في نهائي بطولة دورى ابطال افريقيا، والمقرر إقامتها في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.

وكتب ريان عبر حسابه بتطبيق التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام : "جمهور الأهلي مش مستني أي فرحة في حياته قد الفرحة دي ، لأن الأهلي هو الحاجه الوحيده اللي بتنسيه همومه بتفرحه".

وأضاف : 90 دقيقة تخلي جمهور الأهلي يحلف بالجيل ده طول حياته.. رجالة وقد المسئولية وإن شاء الله تنزلوا تاكلوا النجيلة وتجيبولنا البطولة اللي غايبه عننا بقالها فتره عشان والله وحشتنا"، وتابع "كان نفسي والله ابقى معاكوا اشجعكم من المدرجات بس سامحوني بقى انتوا عارفين الظروف"، وذلك في إشارة إلى اصابته بفيروس كورونا التي تم إعلانها مؤخرًا.

علي جانب آخر استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك بقيادة جايمي باتشيكو على التشكيل الذى سيخوض به بعد قليل مباراة الأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا. وجاء التشكيل كالتالى : حراسة المرمى : محمد أبو جبل خط الدفاع : أحمد عيد ومحمود علاء وعبد الغني واسلام جابر خط الوسط : طارق حامد وفرجانى ساسي وشيكابالا و زيزو خط الهجوم : أشرف بن شرقي ومصطفي محمد ويتواجد في إستاد القاهرة الدولي لجنة من جانب وزارة الصحة، داخل أروقة الملعب من أجل متابعة كافة الإجراءات الصحية والإحترازية أثناء إقامة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا. وتتمثل اللجنة في مناطق خاصة بوزارة الصحة وعيادات متنقلة، يتواجد بهم قياس للضغط والسكر والحرارة والتوعية عن فيروس كورونا بجانب توزيع مسكات وجوينتيات وتعقيم للأيدي. ومن المقرر أن تنطلق مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا الليلة، في تمام التاسعة مساءً، بين قطبي الكرة المصرية، النادي الأهلي ونظيره نادي الزمالك. وتشهد القارة السمراء نهائي مختلفا هذا العام من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يتواجه قطبا الكرة المصرية للمرة الأولى في نهائي هذة البطولة، مما أدى إلى إطلاق مسمى "نهائي القرن" على هذا اللقاء.

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