نهائي دوري أبطال أفريقيا .. خالد غنيم يكشف أبرز أسلحة الأهلي والزمالك.. فيديو

كشف خالد غنيم مدرب رديف أتلتيكو مدريد السابق عن أبرز أسلحة الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر له اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي.

وقال خالد غنيم في تصريحات لـ "دوت الخليج"، إن ظروف الأهلي والزمالك تتشابه إلى حد الكبير، القطبان قاما بتغيير الأجهزة الفنية مؤخرا، لكن استطاع باتشيكو وموسيماني أن يقودا الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وتابع:" بالنسبة لـ باتشيكو نجد أن المدرب البرتغالي يأخذ كل مباراة على حدة، بحيث أن يفوز في المباراة بأي أسلوب سواء دفاعي أو هجومي لا يهم".

وواصل:" على الجانب الآخر نجد موسيماني يعتمد على الشكل الهجومي بشكل أكثر واللعب الجماعي، واستغلال مهارات اللاعبين الفردية أحيانا لتحقيق الفوز".

وعن أسلحة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، قال خالد غنيم:" خط وسط الأهلي سواء أفشة أو السولية سيكون لهما دور هاما في سواء في التحركات الدفاعية أو الهجومية، أيضا علي معلول أحد أفضل اللاعبين في الأهلي في الفترة الأخيرة، وتميزه بالاختراقات الهجومية".

وتابع:" بالنسبة للزمالك:" نجد في منتصف الملعب طارق حامد صمام أمان فريق الزمالك، وساسي وأشرف بن شرقي والتحولات الدفاعية، واستغلال مصطفى محمد للكرات العرضية".

واختتم:" في النهاية أتمنى من اللاعبين والأجهزة الفنية أن يعلموا أنهم يمثلون مصرت وأنها مجرد مباراة ليست الأكثر، مبروك للفائز، وحظ أوفر للخاسر في المباراة المقبلة.