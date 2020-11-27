نهائي دوري أبطال أفريقيا .. خالد غنيم يكشف أبرز أسلحة الأهلي والزمالك.. فيديو

كشف خالد غنيم مدرب رديف أتلتيكو مدريد السابق عن أبرز أسلحة الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر له اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي.وقال خالد غنيم في تصريحات لـ "دوت الخليج"، إن ظروف الأهلي والزمالك تتشابه إلى حد الكبير، القطبان قاما بتغيير الأجهزة الفنية مؤخرا، لكن استطاع باتشيكو وموسيماني أن يقودا الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا".
وتابع:" بالنسبة لـ باتشيكو نجد أن المدرب البرتغالي يأخذ كل مباراة على حدة، بحيث أن يفوز في المباراة بأي أسلوب سواء دفاعي أو هجومي لا يهم".
وواصل:" على الجانب الآخر نجد موسيماني يعتمد على الشكل الهجومي بشكل أكثر واللعب الجماعي، واستغلال مهارات اللاعبين الفردية أحيانا لتحقيق الفوز".
وعن أسلحة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، قال خالد غنيم:" خط وسط الأهلي سواء أفشة أو السولية سيكون لهما دور هاما في سواء في التحركات الدفاعية أو الهجومية، أيضا علي معلول أحد أفضل اللاعبين في الأهلي في الفترة الأخيرة، وتميزه بالاختراقات الهجومية".
وتابع:" بالنسبة للزمالك:" نجد في منتصف الملعب طارق حامد صمام أمان فريق الزمالك، وساسي وأشرف بن شرقي والتحولات الدفاعية، واستغلال مصطفى محمد للكرات العرضية".
واختتم:" في النهاية أتمنى من اللاعبين والأجهزة الفنية أن يعلموا أنهم يمثلون مصرت وأنها مجرد مباراة ليست الأكثر، مبروك للفائز، وحظ أوفر للخاسر في المباراة المقبلة.
ويطمح فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، في تحقيق الفوز من الأهلي وانتزاع اللقب الغائب منذ 18 عاما.
في المقابل يسعى الأهلي بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، وجلب اللقب الغائب عن خزينة القلعة الحمراء آخر 4 مواسم.
وسبق وأن توج موسيماني بلقب دوري أبطال أفريقيا في موسم 2016 على حساب الزمالك، موسم 2016، عندما كان مدربا لـ صن داونز.
وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يلتقي فيها الأهلي في الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ويعد الأهلي الأكثر تحقيقا للقب دوري أبطال أفريقيا على مر التاريخ برصيد 8 ألقاب، ويليه الزمالك بـ 5 ألقاب، بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.
ويفتقد الأهلي في مباراة اليوم لخدمات كل من صالح جمعة ووليد سليمان وأليو ديانج بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، بينما يغيب عن الزمالك عبد الله جمعة ومحمود حمدي الونش ويوسف أوباما لنفس السبب أيضا، ومحمد عبد الشافي، بسبب معاناته من إصابة في الكتف.
وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد المغربي 5 - 1 ذهابا وإيابا، بينما صعد الزمالك بعد تغلبه على الرجاء البيضاوي 4 - 1 بمجموع المباراتين.
ويدير مباراة الليلة الحكم الجزائري مصطفى غربال، ويعاونه الزامبي سيكازوي حكمًا لتقنية الـVAR، وحكمًا رابعًا إبراهيم نور الدين.
أدار مصطفى غربال مباراة للأهلي أمام تاونشيب البتسواني بمرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا عام 2018، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، واحتسب خلالها ركلة جزاء.
فيما أدار مباراة للزمالك أمام الترجي التونسي في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا في النسخة الجارية، وانتهت بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، إلا أن الأبيض تمكن من التأهل إلى دور نصف النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والعودة، وأشهر خلالها 5 إنذارات.
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