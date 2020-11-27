لـ متابعة إجراءات كورونا .. لجنة من وزارة الصحة في استاد القاهرة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا في تمام التاسعة مساءً، بين قطبي الكرة المصرية، النادي الأهلي ونظيره نادي الزمالك.
وتشهد القارة السمراء نهائي مختلفا هذا العام لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يتواجه قطبي الكرة المصرية للمرة الأولى في نهائي هذه البطولة، مما أدى إلى إطلاق على هذا اللقاء مسمى "نهائي القرن".
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