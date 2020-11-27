نهائي القرن.. باتشيكو وموسيماني: لن نتنازل عن لقب دوري أبطال افريقيا

أجمع الثنائي البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، على ضرورة التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف ستاد القاهرة، مساء اليوم الجمعة، نهائي تاريخي لأول مرة بين الأهلي والزمالك.

وقال باتشيكو عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "لقد كان طريقًا طويلًا وصعبًا للوصول إلى النهائي، خاصة في ظل الظروف الحالية".

وأضاف "ها نحن في نهائي دوري الأبطال، ونريد الفوز باللقب كهدية لمشجعينا".

وقال موسيماني لموقع الكاف أيضًا "الفوز بالكأس من قبل، في طي التاريخ. أريد الآن حصد اللقب مرة أخرى، هذه المرة مع الأهلي".

وأضاف "منذ أن جئت إلى هنا، الجميع يخبرونني أن هذا هو الكأس الأكثر أهمية الذي يريدون الفوز به. نأمل أن نفعل ذلك".

وفاز موسيماني باللقب من قبل مع صن داونز عام 2016 على حساب الزمالك.