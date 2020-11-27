عبد الحميد: كاسينجو فضَل بورسعيد على الخليج ووقَع للمصري 4 مواسم

قال محمد عبد الحميد وكيل كازادي كاسينجو، ان مهاجم نادي الوداد المغربي انضم رسميا لصفوف الفريق الكروي الأول بالنادي المصري البورسعيدي ووقع على عقود انضمامه لمدة 4 مواسم بشكل رسمي، عقب اجتيازه الاختبار الطبي في النادي.

وكشف عبد الحميد ان كاسينجو وقع علي عقد مع القلعة الخضراء يمتد من 2021/2020 وحتى نهاية موسم 2024/2023 ، وذلك في حضور سمير حلبية رئيس النادي ولجنة التعاقدات بحضور محمد الخولي نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس عدنان حلبية .

وأضاف عبد الحميد في تصريحات خاصة أن كازادي كاسينجو فضل الانضمام لصفوف المصري البورسعيدي علي عدد من العروض الاخرى، وهما عرضين من الخليج، كما تمسك علي ماهر وإدارة المصري باللاعب وقناعة اللاعب نفسه بانه قادر علي صنع مجدي شخصي له مع المصري سهل من إتمام التعاقد.



واضاف عبد الحميد أن كاسينجو تألق في الدوري المغربي وأحرز 18 هدفا رغم مشاركته في 11 مباراة فضلا عن انه لاعب صغير في السن يبحث عن اثبات وجوده في الدوري المصري ، مشيرا الي اللاعب سبق له اللعب لأندية فيتا كلوب وموتيمابيمبي الكونغوليين وشباب المحمدية المغربي قبل أن ينضم لصفوف وداد الأمة المغربي ويتألق بين صفوفه خلال الموسم الأخير.

وكشف وكيل اللاعب ان كاسينجو سينتظم في معسكر الفريق المقرر إقامته ببرج العرب اعتبارًا غدٍ السبت، واشاد عبد الحميد بالاحترافية التى تعامل بها مسؤولي المصري ومجلس الإدارة والجهاز الفني لضم اللاعب بعد متابعته جيدا وتفويضي لحسم الصفقة التى لم تستغرف سوي 3 أيام فقط .

ومن جهته، أبدي كازادي كاسينجو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي المصري الجديد سعادته بالانضمام لصفوف المصري البورسعيدي وتمني ان يكون التوفيق حليفه في فريقه الجديد

واكد انه قادر علي المنافسة علي لقب هدفا الدوري. وقال كاسينجو في تصريحات خاصة اشكر ادارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية وعلي ماهر المدير الفني ووكيلي محمد عبد الحميد علي تمسكهم بضمي لصفوف النادي البورسعيدي.

وتابع : اشكر جمهور المصري علي حفاوة الاستقبال من جماهير النادي المصري مؤكدا انه سيبذل ما بوسعه من أجل اثبات وجوده وقيادة الفريق لأفضل مركز في الدوري المصري مؤكدا ان الدوري ليس جديد عليه وهو متابع جيد له من خلال متابعة مشوار الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري في دوري الابطال الافريقي والكونفدرالية .