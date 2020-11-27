دوري الأبطال لمصر للمرة 15.. وزير الرياضة في مدرجات ستاد القاهرة لمتابعة لقاء الأهلي والزمالك

،

يشهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مباراة الزمالك والاهلي في نهائي دوري ابطال افريقياالمقرر اقامتها في التاسعة من مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي.



وقال صبحي، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج": فخور بحضوري لمباراة نهائي قاري، طرفيها مصري لاول مرة في تاريخ البطولة؛ لان كاس افريقيا سيكون في مصر للمرة الـ15 لتتويج الاهلي بالبطولة 8 مرات، والزمالك 5، ومرة للاسماعيلي.



واعرب صبحي عن ثقته الكبيرة في لاعبي القطبين بان تخرج المباراة بمنتهى الروح الرياضية وبما يليق بقيمة وطنهم مصر، مشيرا الى انه سبق وتحدث مع اللاعبين الدوليين اثناء معسكر منتخب مصر الاخير، وحثهم على عدم الانسياق لفتنة السوشيال ميديا، وانهم قدوة لمشجعيهم، وعليهم تحمل مسؤولية ذلك بتصرفاتهم في الملعب وخارجه.

واوضح وزير الشباب والرياضة انه كان يتمنى حضور عدد من الجماهير ولكن الوضع الصحي لم يساعد على ذلك بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا مشيرا الى ان الجماهير روح كرة القدم متمنيا الا يحزن احد اليوم والخاسر يهنئ الفائز ويثق انه سيفوز مرات عديدة لان هذه هي كرة القدم والرياضة بشكل عام.





وعن مبادرة لا للتعصب اكد صبحي انها مستمرة ولن تنته بانتهاء مباراة اليوم حتى تعود اخلاقنا والروح الرياضية التي تربينا عليها فحق كل مشجع ان ينتمي لفريق دون ان يكره الطرف الاخر او يتمنى له السوء .





الجدير بالذكر ان وزير الشباب والرياضة عقد اجتماعًا تنسيقيًا مساء امس الخميس بمقر الوزارة مع جميع المعنيين بمباراة نهائى بطولة دورى الأبطال الأفريقية للتأكيد على عدم وجود أي تذاكر أو دعوات تخص المباراة والتشديد على قصر حضور المباراة للوفود الرسمية على أن تكون بكشوف معتمدة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باعتباره المسئول عن تنظيم المباراة بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم ومعتمدة من الجهات الأمنية المصرية.



كما تضمن الاجتماع بحث كافة الاستعدادات الخاصة بإستاد القاهرة الدولى والإجراءات والضوابط الاحترازية والصحية لوزارة الصحة المصرية سواء للحضور أو اللاعبين أو الأجهزة الفنية والإدارية والمنظمين للمباراة.





وحضر الاجتماع كل من عبد المنعم باح القائم بأعمال سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي للوزارة واللواء على درويش المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصرى لكرة القدم واللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والقائم بأعمال المدير التنفيذي للنادى واللواء محمد مرجان المدير التنفيذي للنادى الأهلى والدكتور محمد الكردى مساعد الوزير واللواء مصطفى كمال نائب رئيس الشركة الأفريقية للأمن وممثلين عن وزارة الصحة المصرية.





وقد نفت وزارة الشباب والرياضة في وقت سابق قطعيا جميع ما تداولته بعض وسائل الإعلام المختلفة أو مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تذاكر أو دعوات بالوزارة يتم توزيعها على الجماهير لحضور مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك على ستاد القاهرة الدولي، وأن المباراة ستقام بدون جماهير حسب قرارات الاتحاد الافريقي لكرة القدم وفى ضوء الالتزام بالاجراءات الاحترازية والضوابط الصحية لمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.





وأكدت الوزارة أن تنظيم هذا الحدث الهام يخص بالأساس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم علما بأن الوزارة على تواصل مع جميع الجهات المعنية بتنظيم هذا الحدث الإفريقي التاريخي لضمان خروجه بالشكل اللائق والمشرف وبما يتناسب مع سمعة وريادة المنظومة الرياضية المصريه على مستوى القارة الأفريقية .



وتهيب وزارة الشباب والرياضة بالجميع تحرى الدقه وعدم نشر أخبار مغلوطة خاصة فى ضوء حرص الوزارة وجميع أطراف المنظومة الرياضية المصرية على تهيئة الأجواء المناسبة لهذا الحدث الرياضي المهم وهو ما تجلى فى المبادرة التى أطلقتها الوزارة بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحت شعار... مصر أولا ... لا للتعصب.

