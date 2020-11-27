حفيظ دراجي يتحدث عن نهائي القرن بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا.. خاص

تحدث المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي، عن نهائي القرن بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال حفيظ دراجي في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج":"نهائي اليوم المباراة الأكثر تكافؤًا بين الفريقين على مر مواجهاتهم معًا.. مباراة يصعب التكهن أو التوقع بنتيجتها والمنتصر فيها."

وأضاف:" الفريقان يمران بظروف وحالة مشابهة، فريقان من نفس البلد ويمران بنفس الظروف، وهذا الديربي لا يعتد بأي اعتبارات.. نهائي صعب .. الأفضل في النواحي التكتيكية والبدنية والذهنية من سينتصر في مباراة اليوم، وبكل تأكيد فإن المستفيد الأول سيكون المشجع الذي سيستمتع بتلك المباراة كثيرًا.

ويواجه النادي الأهلي نظيره نادي الزمالك بعد 3 ساعات من الآن على ستاد القاهرة، في نهائي دوري الأبطال الأفريقي.