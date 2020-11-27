نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لابورتا يُعلن ترشحه لرئاسة برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عزم خوان لابورتا، الرئيس الأسبق لبرشلونة، تقديم أوراق ترشحه رسميًا لخوض سباق الانتخابات للعودة إلى منصبه مرة أخرى.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد أعلن لابورتا عن تقديم أوراق ترشحه على منصب الرئيس، خلفًا لجوسيب ماريا بارتوميو الذي استقال من منصبه.

وسيعقد خوان لابورتا مؤتمرًا صحفيًا صباح الاثنين المقبل، من أجل الكشف عن برنامجه الانتخابي ومحاولة إقناع الجمعية العمومية بانتخابه.

يذكر أن هذه هي المرة السابعة التي يترشح فيها لابورتا للتواجد في مجلس برشلونة، وكانت المرة الأخيرة عام 2014، عندما ترشح على منصب الرئيس وخسر أمام بارتوميو.

وتواجد لابورتا في رئاسة برشلونة في الفترة من 2003 وحتى 2010، وحقق العديد من النجاحات رفقة النادي الكتالوني، لذا يعد من أبرز الأسماء المرشحة.