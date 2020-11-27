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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبو الأهلي والزمالك قمة القطبين في نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي تجمع الفريقين لأول مرة في تاريخ المسابقة بالدور الختامي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس حصريآ مباراة الأهلي والزمالك مساء اليوم الجمعة، عبر قناة beiN Sports HD7 الفضائية.

من جانبه كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ؤ أن قناة تايم سبورتس لها الحق في بث المباراة عبرد ترددها الأرضى داخل حدود مصر فقط.

الجدير بالذكر أن مواجهة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ستقام في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.