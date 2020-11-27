نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من كاسينجو بعد انضامه إلى المصري البورسعيدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدي كازادي كاسينجو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي المصري الجديد سعادته بالانضمام لصفوف المصري البورسعيدي وتمني أن يكون التوفيق حليفه في فريقه الجديد مؤكدا أنه قادر على المنافسة على لقب هداف الدوري.

وقال كاسينجو :" أشكر إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية وعلي ماهر المدير الفني ووكيلي محمد عبد الحميد علي تمسكهم بضمي لصفوف النادي البورسعيدي".

وتابع :" أشكر جمهور المصري على حفاوة الاستقبال من جماهير النادي المصري، مؤكدا أنه سيبذل ما بوسعه من أجل اثبات وجوده وقيادة الفريق لأفضل مركز في الدوري المصري مؤكدا أن الدوري ليس جديد عليه وهو متابع جيد له من خلال متابعة مشوار الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري في دوري الأبطال الإفريقي والكونفدرالية".