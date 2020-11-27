انت الان تتابع تفاصيل خبر تشكيل الأهلي والزمالك المتوقع في نهائي دوري أبطال إفريقيا والقنوات المجانية الناقلة للمباراة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، هي الشغل الشاغل الآن وحديث محبي ومشجعي الناديين الكبيرين، حيث يلتقي اليوم وبعد قليل فريقي النادي الأهلي ونادي الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2020، حيث ستقام المباراة على استاد القاهرة دون حضور جماهيري وذلك بسبب استمرار أزمة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث سيقتصر الحضور على الجهاز الفني لكلا الفريقين بالإضافة إلى أعضاء اتحاد كرة القدم المصرية وأعضاء اتحاد الكرة الأفريقية.

تشكيل الأهلي المتوقع في نهائي دوري أبطال إفريقيا:-

أعلن المدير الفني للنادي الأهلي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني عن التشكيل الذي سوف يخوض بها نهائي مباراة القرن ضد نادي الزمالك في المواجهة المرتقبة والتي ستقام بعد قليل في تمام الساعة التاسعة مساءً، حيث سيخوض النادي الأهلي المباراة بالتشكيل التالي، بعد أن حرمه فيروس كورونا المستجد من عدد من اللاعبين وعلى رأسهم أليو ديانج ووليد سليمان وصالح جمعة بسبب إيجابية عينة كورونا لهم وتشكيل النادي الأهلي كالتالي:-

محمد الشناوي في حراسة المرمي، محمد هاني، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، على معلول في خط الدفاع، حمدي فتحي، عمرو السولية في خط الوسط، في وسط الهجوم كلا من حسين الشحات، قفشه، جونيور أجايي، وفي الهجوم مروان محسن.

تشكيل الزمالك المتوقع في نهائي دوري أبطال إفريقيا:-

سيخوض نادي الزمالك مباراته المرتقبة بعد قليل في دور النهائي بدوري الأبطال الأفريقي ضد النادي الأهلي بالتشكيل التالي:-

في حراسة المرمي محمد أبو جبل، في خط الدفاع: أحمد عيد، محمود علاء، محمد عبد الغني، إسلام جابر، في خط الوسط فرجاني ساسي، طارق حامد، في وسط الهجوم، أحمد سيد زيزو، شيكابالا، أشرف بن شرقي، وفي الهجوم مصطفي محمد.

ويسعي كلاً من الفريقين بالفوز بالبطولة الغائية عنهما، حيث يحلم نادي الزمالك أن يحصل على البطولة الغائبة عنه منذ 18 عاما منذ عام 2002، وستكون البطولة السادسة له في حالة الفوز، بينما ستكون التاسعة بالنسبة للنادي الأهلي حيث أنها غائبة عن النادي الأهلي منذ عام 2013.

القنوات الناقلة للمباراة:-

ستقوم قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري بنقل المباراة عبر قناة beIN Sport HD 7 ، كما يمكن مشاهدة المباراة مجاناً عبر قناة أون تايم سبورت ذات التردد الأرضي وذلك لجمهور المشاهدين في مصر فقط.