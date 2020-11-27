حافلة الأهلي تصل استاد القاهرة.. فيديو

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد القاهرة عبر حافلتين استعدادا لخوض لقاء الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا في التاسعة مساء اليوم.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني للفريق بقيادة الجنوب أفريقي موسيماني عن التشكيل بعد قليل على أن يجري اللاعبون عمليات الاحماء .



ويشهد محيط استاد القاهرة الدولي إجراءات أمنية مشددة قبل ساعات من مباراة القمة المرتقبة بين الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها في التاسعة مساء اليوم.



وتنتشر قوات الأمن في محيط استاد القاهرة وداخل الاستاد ولن يتم السماح بالدخول للاستاد إلا لحاملي الدعوات ومسؤولي الناديين والاتحاد الأفريقي لكرة القدم.