مفاجأة سارة للأهلي قبل ساعتين من نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعلنت قناة النادي الأهلي جاهزية ثنائي فريق الكرة بالنادي الأهلي محمد هاني ومحمود عبدالمنعم كهربا، لخوض مباراة الزمالك على لقب دوري أبطال أفريقيا بعد ساعات من الاّن.

وقال مراسل قناة الأهلي أن هاني وكهربا بحالة جيدة وسيخوضا المباراة النهائية لدوري الأبطال أمام الزمالك.

وكانت تقارير اعلامية قد أكدت مساء الخميس تجدد اصابة هاني وغيابه عن المباراة.

ويلتقى بعد قليل النادى الأهلى غريمه التقليدي نادى الزمالك على ملعب استاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويعاني نادى الزمالك فى الجبهة اليسرى بعد إصابة عبدالله جمعة بفيروس كورونا رفقة الثنائى محمود حمدى الونش ويوسف أوباما.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» أعلن عن تعيين الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال حكمًا ‏لمباراة الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها مساء غدٍ الجمعة على ‏استاد القاهرة الدولي.‏

ويعاون غربال المغربي رضوان جيد، حكمًا لتقنية الـ«‏VAR‏»، وحكمًا رابعًا الزامبي ‏جاني سيكازوي.‏

وعقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بالمباراة باستاد القاهرة، وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب ‏الأحمر، فيما ‏يرتدي الحارس الزي «الموف».‏ ويرتدي الزمالك الزي الأبيض كاملًا، ويرتدي الحارس الزي الأخضر.‏

وخلال الاجتماع تم التأكيد على موعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة قبل ساعة ونصف ‏الساعة ‏من انطلاق المباراة