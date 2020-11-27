رئيس المقاولون العرب يحفز اللاعبين قبل مواجهة بطل جيبوتي

عقد المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب جلسة مع اللاعبين بحضور السفير محمد مصطفى عرفي سفير مصر في جيبوتي المران الأخير للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على ملعب جوليد بالعاصمة الجيبوتية استعدادا لمواجهة ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة الكونفيدرالية الافريقية والتي ستقام في الرابعة عصر غد السبت بتوقيت القاهرة على ملعب جوليد بالعاصمة الجيبوتية.

وطالب صلاح اللاعبين بتحقيق انطلاقة قوية في البطولة الكونفيدرالية الافريقية في خطوة أولى لاستعادة أمجاد المقاولون العرب الأفريقية.

واكد رئيس النادي أن الظهور بمستوى جيد وتحقيق الفوز بمثابة الانطلاقة القوية في البطولة ولتأكيد عزم الفريق على مواصلة المشوار.

ووجه صلاح الشكر للسفير المصري والدولة المصرية على الاهتمام ببعثة الفريق منذ وصولها وحضر رئيس نادي المقاولون العرب والسفير محمد مصطفى عرفي سفير مصر في جيبوتي المران الأخير للفريق على ملعب جوليد بالعاصمة الجيبوتية.

ووصلت نتيجة مسحة كورونا الخاصة ببعثة المقاولون العرب في جيبوتي، والتي خضع لها الفريق الأول لكرة القدم، امس، وقبل 48 ساعة من المباراة، حيث تنص لوائح الاتحاد الافريقي على اجراء مسحة للتأكد من عدم وجود اصابات بفير وس كورونا قبل اللقاءات في البطولات الافريقية.

وتضم البعثة 34 فردا من بينهم 21 لاعبا اختارهم عماد النحاس المدير الفني ويضم الجهاز الفني علاء عبد الغني المدرب العام والمدربين احمد زهران ورامي عادل ورامي ربيع و محمد فتحي مدرب الحراس وعبد الرحمن عيسى مدرب الاحمال والجهاز الاداري مجدي محمد علي وحسين عبد الغني والجهاز الطبي برئاسة الدكتور وائل نبيل، واخصائي التاهيل محمد صبحي وفتحي علي.

وضمت قائمة اللاعبين محمود ابو السعود وامير عابد ومحمد سمير وابراهيم صلاح وعبد الرحمن خالد جبنة و فادي نجاح وحسن الشامي وعبد الرحمن فاروق واحمد عبد العزيز زيزو ويوسف الجوهري وحسن شاهين واحمد داودا واحمد عربي ومحمد مجلي واحمد شيمي وفاروقا نور الدين وعبد الله ياسين ومحمد عصام ووسيم نغموشي وسيف الدين الجزيري ويوسف حسن.