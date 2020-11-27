الرياضة

وصول الزمالك لاستاد القاهرة بـ حافلتين .. فيديو

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وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد القاهرة عبر حافلتين استعدادا لخوض لقاء الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا في التاسعة مساء اليوم.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة البرتغالي باتشيكو عن التشكيل بعد قليل على أن يجري اللاعبون عمليات الإحماء.

ويشهد محيط استاد القاهرة الدولي إجراءات أمنية مشددة قبل ساعات من مباراة القمة المرتقبة بين الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها في التاسعة مساء اليوم.

وتنتشر قوات الأمن في محيط استاد القاهرة وداخل الاستاد ولن يتم السماح بالدخول للاستاد إلا لحاملي الدعوات ومسؤولي الناديين والاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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