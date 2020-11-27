وصول طاقم تحكيم مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا لاستاد القاهرة

وصل منذ قليل طاقم تحكيم مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى دورى أبطال إفريقيا إلى استاد القاهرة.

ويقود طاقم التحكيم الجزائرى مصطفى غربال بالإضافة إلى إبراهيم نور الدين حكما رابعا بعد استبعاد رضوان جيد حكم الفيديو الذى تم تعيينه فى البداية بسبب اصابته بفيروس كورونا .

واستقر الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك بقيادة باتشيكو على التشكيل الذى سيخوض به بعد قليل مباراة الأهلى فى نهائى دروى أبطال افريقيا .

وجاء التشكيل كالتالى :

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : أحمد عيد ومحمود علاء وعبد الغني واسلام جابر

خط الوسط : طارق حامد وفرجانى ساسي وشيكابالا و زيزو

خط الهجوم : أشرف بن شرقي ومصطفي محمد

يتواجد في إستاد القاهرة الدولي لجنة من جانب وزارة الصحة، داخل أروقة الملعب من أجل متابعة كافة الإجراءات الصحية والإحترازية أثناء إقامة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتتمثل اللجنة في مناطق خاصة بوزارة الصحة وعيادات متنقلة، يتواجد بهم قياس للضغط والسكر والحرارة والتوعية عن فيروس كورونا بجانب توزيع مسكات وجوينتيات وتعقيم للأيدي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا في تمام التاسعة مساءً، بين قطبي الكرة المصرية، النادي الأهلي ونظيرة نادي الزمالك.

وتشهد القارة السمراء نهائي مختلف هذا العام لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يتواجه قطبي الكرة المصرية للمرة الأولى في نهائي هذة البطولة، مما أدى إلى إطلاق على هذا اللقاء مسمى "نهائي القرن".