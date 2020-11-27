وسام العابدي: الزمالك الأقرب للتتويج بدوري أبطال أفريقيا

تحدث التونسي وسام العابدي، لاعب فريق الزمالك السابق، عن المباراة المرتقبة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ولعب التونسي وسام العابدي لصفوف الزمالك بين عامي 2006 و2008.

وقال العابدي في تصريحات تليفزيونية:" أرى أن كفة نادي الزمالك هي الأرجح للتتويج بدوري الأبطال على حساب النادي الأهلي.. نادي الزمالك أقوى ومعنوياته مرتفعة."

وأضاف:" لعبت 8 مباريات أو 9 للقمة أمام الأهلي عندما لعبت أمام الزمالك.. منظر الجمهور كان مهيب.. كنا نلعب أمام 100 ألف متفرج نصفهم أهلاوي والنصف الآخر زملكاوي.. بالتأكيد غياب الجمهور مؤثر على الطرفين في مباراة اليوم.

ويواجه النادي الأهلي نظيره نادي الزمالك في الساعة التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.