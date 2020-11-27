خاص| هيثم فاروق يكشف أمنيته قبل مواجهة الأهلي والزمالك بـ نهائي إفريقيا

وتترقب جماهير الساحرة المستديرة، نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والأهلي، اليوم الجمعة، في تمام التاسعة مساءً، على ستاد القاهرة الدولي.
وتابع: "أرى أن المباراة فنيًا مستواها عالي جدًا، لأن الفريقين يمتلكان أفضل لاعبين في قارة إفريقيا، ومحترفين على أعلى مستوى".
وأضاف: "الفريق القادر على تنفيذ أفكار مديره الفني، وحالة اللاعبين اليوم هي التي ستحسم البطل".
وأتم: "كزمالكاوي أتمنى قلبًا وقالبًا تتويج الزمالك بهذه البطولة".
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