خاص| هيثم فاروق يكشف أمنيته قبل مواجهة الأهلي والزمالك بـ نهائي إفريقيا

يرى هيثم فاروق نجم الزمالك الأسبق، أن مباراة القمة التاريخية، التي ستجمع بين الفريق الأبيض والأهلي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، مستواها الفني عال جدًا، مشيرًا إلى أن الفريقين لديهما أفضل لاعبين في القارة.

وتترقب جماهير الساحرة المستديرة، نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والأهلي، اليوم الجمعة، في تمام التاسعة مساءً، على ستاد القاهرة الدولي.