الزمالك وطاقم التحكيم يعاينان ملعب مباراة نهائي القرن

حرص لاعبو الزمالك والجهاز الفني للفريق علي معاينة استاد القاهرة فور وصولهم الي ملعب اللقاء لخوض مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا أمام النادي الأهلي .

وقام طاقم التحكيم بمعاينة ملعب اللقاء والتأكد من جاهزيته لخوض المباراة المقرر انطلاقها في التاسعة مساء اليوم.

ويدير المباراة طاقم تحكيم جزائري بقيادة مصطفى غربال ويتواجد الزامبي سيكازوي حكم فيديو وإبراهيم نور الدين حكم رابع.

ويشهد محيط استاد القاهرة الدولي إجراءات أمنية مشددة قبل ساعات من مباراة القمة المرتقبة بين الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها في التاسعة مساء اليوم.

وتنتشر قوات الأمن في محيط استاد القاهرة وداخل الاستاد ولن يتم السماح بالدخول للاستاد إلا لحاملي الدعوات ومسؤولي الناديين والاتحاد الأفريقي لكرة القدم.