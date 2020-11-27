بين الحضانة وتعلم المشي والتتويج.. أين كان لاعبو الزمالك في آخر تتويج للفريق بدوري الأبطال

يترقب جميع عشاق الكرة المصرية والأفريقية، نهائي بطولة دوري أفريقيا بين النادي الأهلي ونظيره الزمالك، والذي ينطلق في التاسعة مساءً على ستاد القاهرة.

النهائي الحلم أو نهائي القرن.. يطلق الناس عليه بعض المسميات، لأن تلك المباراة وبلا شك، الأهم في تاريخ الكرة المصرية بامتياز، فالفائز في مباراة اليوم سيتوج نفسه بطلًا على غريمه وعلى القارة الأفريقية ككل.

يعود أخر تتويج للنادي الأهلي بالأميرة السمراء منذ 7 سنوات، عندما توج الفريق باللقب عام 2013 على حساب أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، فيما يعود أخر تتويج للزمالك منذ 18 عامًا، عندما انتصر عام 2002 على الرجاء البيضاوي المغربي، لذا فأن التتويج اليوم سيكون لفريق على حساب آخر بعد غياب طويل.

وفي هذا التقرير، نرصد أين كان لاعبو االزمالك الحاليين عند آخر تتويج لفريقهم بدوري الأبطال الأفريقي.

نادي الزمالك

محمد أبو جبل: كان بعمر 13 عامًا وكان طالبًا في المرحلة الإعدادية

محمود جنش: كان بعمر 15 عامًا وكان طالبًا في المرحلة الثانوية

محمد عواد: كان بعمر 10 أعوام في المرحلة الابتدائية

محمد صبحي: كان يبلغ من العمر 3 أعوام فقط

محمود علاء: كان يبلغ 11 عامًا في المرحلة الابتدائية

محمد عبد الغني: كان يبلغ 9 أعوام في المرحلة الابتدائية

محمد عبد السلام: كان يبلغ من العمر 5 أعوام فقط

حازم إمام: كان يبلغ من العمر 14 عامًا في المرحلة الإعدادية

أحمد عيد: كان يبلغ من العمر عامين وكان يتعلم السير

طارق حامد: كان يبلغ من العمر 14 عامًا في المرحلة الإعدادية

إسلام جابر: كان يبلغ من العمر 6 سنوات

أشرف بن شرقي: كان يبلغ من العمر 8 أعوام وطالبًا في المغرب

زيزو: كان يبلغ من العمر 6 أعوام فقط

كريم بامبو: كان يبلغ من العمر 9 أعوام

محمد أوناجم: كان يبلغ من العمر 10 أعوام وطالبًا في المغرب

شيكابالا: كان يبلغ من العمر 16 عامًا وتوج مع نادي الزمالك بآخر لقب أفريقي عام 2002.

مصطفى محمد: كان يبلغ من العمر 4 أعوام

كاسونجو كابونجو: كان يبلغ من العمر 8 أعوام