نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول طاقم تحكيم نهائي القرن إلى ستاد القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل إلى ستاد القاهرة الدولي منذ قليل طاقم تحكيم مباراة الأهلي أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووصل طاقم تحكيم المباراة بقيادة الجزائري مصطفى غربال وذلك قبل نحو ساعة 45 دقيقة من انطلاق المباراة.

وحرص طاقم التحكيم على تفقد أرضية الملعب ومعاينة الملعب قبل المباراة والاطمئنان على جاهزيته.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.