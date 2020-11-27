الرياضة

حافلة الأهلي تصل إلى ستاد القاهرة الدولي

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حافلة الأهلي تصل إلى ستاد القاهرة الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت منذ قليل إلى ستاد القاهرة الدولي حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك استعدادا لمواجهة غريمه الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووصل الفريق الأحمر إلى ستاد القاهرة الدولي قبل ساعة ونصف من انطلاق المباراة التي ستبدأ في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي لتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه أما الزمالك فيسعى لتحقيق اللقب السادس في تاريخه ببطولة دوري الأبطال.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا