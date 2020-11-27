تعرف على بدلاء الزمالك أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق المقررة له مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي ينطلق في تمام التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي. ويضم التشكيل كلا من:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى

أحمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغني وإسلام جابر في خط الدفاع.

طارق حامد – فرجانى ساسى - أشرف بن شرقي – محمود عبدالرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو.

مصطفى محمد في الهجوم. بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمود عبدالرحيم جنش ، محمد عبدالسلام ، حازم إمام ، كاسونجو كابونجو، محمد أوناجم ، عمر السعيد، وكريم بامبو.

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