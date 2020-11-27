بعد تعافيه من كورونا .. مدحت عبد الهادي يرافق فريق الزمالك بـ استاد القاهرة

رافق مدحت عبد الهادي المدرب العام لفريق الزمالك الفريق الأبيض باستاد القاهرة لخوض لقاء نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي في التاسعة مساء اليوم، وجاءت المسحة الثانية لمدحت عبد الهادي سلبية ليقرر الجهاز الفني اصطحابه مع الفريق بالاستاد لخوض لقاء القمة.

وقام لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عقب وصولهم استاد القاهرة الدولي بمعاينة أرضية الملعب قبل خوض المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي. ويشهد محيط استاد القاهرة الدولي إجراءات أمنية مشددة قبل ساعات من مباراة القمة المرتقبة بين الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها في التاسعة مساء اليوم.



وتنتشر قوات الأمن في محيط استاد القاهرة وداخل الاستاد، ولن يتم السماح بالدخول للاستاد إلا لحاملي الدعوات ومسؤولي الناديين والاتحاد الأفريقي لكرة القدم.