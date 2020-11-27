مصر تهزم أوغندا في تصفيات المنطقة الخامسة الإفريقية لكرة السلة

فاز المنتخب الوطني الأول لرجال كرة السلة بقيادة مديره الفني أحمد مرعي، على نظيره الأوغندي، بنتيجة 96 - 77، في إطار الجولة الأولى من تصفيات المنطقة الخامسة الإفريقية والمقامة بمدينة الإسكندرية خلال الفترة من 27 وحتى 29 نوفمبر الجاري.

أقيم اللقاء مساء اليوم الجمعة على صالة الدكتور كمال شلبي بالشاطبي.

وحصل عمر طارق لاعب منتخبنا الوطني على لقب أفضل لاعب خلال المباراة بعدما سجل 16 نقطة في اللقاء.

ومن المقرر، أن يواجه منتخبنا الوطني نظيره منتخب الرأس الأخضر "كاب فيردي" في ثان أيام البطولة، فيما يلعب المنتخب الأوعندي مع نظيره المغربي.

يذكر أن لاعبي المنتخبين قد وقفوا دقيقه حداد على روح الراحل رؤوف منجور الرئيس الشرفي للاتحاد الافريقي لكرة السلة ورئيس الاتحاد التونسي الأسبق.

وتضم قائمة المنتخب 12 لاعبا هم أحمد عادل "دولا"، يوسف شحاتة، عمرو الجندي، يوسف شوشة، أحمد حاتم، عمر طارق، مصطفى المكاوي "كيزو"، علي أحمد، رامي إبراهيم، أنس أسامة، إيهاب أمين، وعمر عزب.

يذكر أن لاعبي منتخبي مصر وأوغندا وقفوا دقيقه حداد علي روح الراحل رؤوف منجور الرئيس الشرفي للاتحاد الافريقي لكرة السلة ورئيس الاتحاد التونسي الأسبق .