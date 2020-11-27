مارادونا يظهر في ستاد القاهرة قبل نهائي القرن بين الأهلي والزمالك|شاهد

حرصت هيئة ستاد القاهرة على بث صور للنجم الراحل الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا أسطورة كرة القدم العالمية قبل انطلاق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ورحل مارادونا خلال الساعات الماضية وسط تفاعل كبير من نجوم كرة القدم على مستوى العالم.
وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الوقوف دقيقة حدادًا على روح مارادونا.
وحرصت هيئة الاستاد على نعي مارادونا وإذاعة صور ومقاطع فيديو له أثناء مسيرته كلاعب كرة قدم.
وحرص لاعبو الزمالك والجهاز الفني للفريق علي معاينة استاد القاهرة فور وصولهم الي ملعب اللقاء .
وقام طاقم التحكيم بمعاينة ملعب اللقاء والتأكد من جاهزيته لخوض المباراة المقرر انطلاقها في التاسعة مساء اليوم.
ويدير المباراة طاقم تحكيم جزائري بقيادة مصطفى غربال ويتواجد الزامبي سيكازوي حكم فيديو وإبراهيم نور الدين حكم رابع.
ويشهد محيط استاد القاهرة الدولي إجراءات أمنية مشددة قبل ساعات من مباراة القمة المرتقبة بين الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها في التاسعة مساء اليوم.
وتنتشر قوات الأمن في محيط استاد القاهرة وداخل الاستاد ولن يتم السماح بالدخول للاستاد إلا لحاملي الدعوات ومسؤولي الناديين والاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
ويلتقي الفريقان لأول مرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا والذي يصفه المتابعون بأنه نهائي القرن في القارة السمراء.
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