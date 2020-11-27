نجل باتشيكو يدعم والده من مدرجات استاد القاهرة أمام الأهلي .. فيديو

والتقطت عدسات دوت الخليج، لقطات لنجل باتشيكو أثناء تواجده في مدرجات ستاد القاهرة، من أجل دعم والده في المباراة المرتقبة أمام النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:
في حراسة المرمى: محمد أبو جبل
خط الدفاع: أحمد عيد - محمد عبد الغني - محمود علاء - إسلام جابر
خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - شيكابالا
خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي - مصطفى محمد
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