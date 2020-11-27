المثلوثي يؤازر الزمالك في القمة الأفريقية ..صور وفيديو

حرص التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لفريق الزمالك على التواجد في مقصورة استاد القاهرة لمؤازرة الأبيض في لقاء نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي في التاسعة مساء اليوم.

وكان الزمالك تعاقد مع اللاعب التونسي في صفقة انتقال حر قادما من الصفاقسي التونسي .



وقام لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عقب وصولهم استاد القاهرة الدولي بمعاينة أرضية الملعب قبل خوض المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.

ويشهد محيط استاد القاهرة الدولي إجراءات أمنية مشددة قبل ساعات من مباراة القمة المرتقبة بين الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها في التاسعة مساء اليوم.

وتنتشر قوات الأمن في محيط استاد القاهرة وداخل الاستاد ولن يتم السماح بالدخول للاستاد إلا لحاملي الدعوات ومسؤولي الناديين والاتحاد الأفريقي لكرة القدم.