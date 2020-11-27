نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم الزمالك يتفقون على مفاجئة لمصابي كورونا في الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث الثلاثى الغائب عن الزمالك، اليوم في مباراة الأهلي، «محمود حمدى الونش وعبدالله جمعة وأوباما«، الذين حرمهم فيروس كورونا من التواجد فى المباراة، رسائل دعم لزملائهم، وقاموا بالاتصال بهم وطالبوهم بالفوز من أجلهم.

وتعاهد نجوم الفريق خلال الجلسة الأخيرة لهم داخل المعسكر قبل المحاضرة الفنية الأخيرة تع اللاعبين على القتال من أجل الفوز وإهدائه لهم.

واتفق أن عدداً من اللاعبين سيتوجهون إلى الونش، وجمعة، وأوباما، في منازلهم بعد المباراة في حالة التتويج باللقب للاحتفال معهم.