نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة الزمالك الجديدة تساند الفريق في نهائي دوري أبطال أفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواجد التونسي حمزة المثلوثي لاعب فريق الكره الأول بنادي الزمالك الجديد في مقصورة ملعب استاد القاهره الدولي قبل مواجهة الأهلي في نهائي بطوله دوري أبطال أفريقيا.

ووصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي قبل مواجهة الأبيض أمام نظيره الأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه فريق الزمالك نظيره الأهلي في المباراة النهائية للبطولة في تمام الساعة التاسعة مساء

يذكر أن الزمالك كان قد صعد المباراة النهائية بعد إقصاء الرجاء المغربي البيضاوي من الدور قبل النهائي، بأربعة أهداف مقابل هدف في مجموع المباراتين.