نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل نهائي القرن.. تعرف على المصابين في الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضربت لعنة الإصابات فريقي الأهلي والزمالك قبل النهائي الإفريقي المرتقب مساء اليوم الجمعة ضمن إطار منافسات نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

مصابو الزمالك قبل نهائي أبطال أفريقيا

ويفقد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، كلا من محمود حمدي الونش ويوسف أوباما بالإضافة إلى عبد جمعة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويغيب محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لعدم الجاهزية بعد إصابته بكسر في الترقوة غاب على إثرها ثلاثة أشهر.

مصابو الأهلي قبل نهائي أبطال أفريقيا

وعلى الجانب الآخر يفقد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خدمات كلا من وليد سليمان وصالح جمعة بالإضافة إلى آليو ديانج للإصابة فيروس كورونا المستجد.