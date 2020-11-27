عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويواجه الأهلي غريمه الزمالك في التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة"

خط الهجوم : حسين الشحات - جونيور أجاي - مروان محسن.