نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق: الأبيض هو الأقرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد التونسي وسام العابدي مدافع الزمالك السابق، أنه سعيد لاجواء القمة المرتقبة أمام النادي الأهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا

وقال العابدي في تصريحات تلفزيونية: "الفريقان من الأفضل في أفريقيا الموسم الحالي وما قبله، النهائي صعب التكهن بالفائز بينهما".

وأضاف: "نتمنى نهائي كبير وإن كنت أرجح كفة الزمالك كونه الأكثر حضورا ذهنيا وتكتيكيا".

وتابع: "أكيد حضرت مواجهات سابقة بحضور جماهيري كبير، كان الملعب نقسم إلى نصفين أبيض وأحمر، أي لاعب يرتدي قميص أي من الفريقين يدرك القيمة الجماهيرية".