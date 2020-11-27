الرياضة

نجم الزمالك السابق: الأبيض هو الأقرب

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أحمد جودة - القاهرة - أكد التونسي وسام العابدي مدافع الزمالك السابق، أنه سعيد لاجواء  القمة المرتقبة أمام النادي الأهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا

وقال العابدي في تصريحات تلفزيونية: "الفريقان من الأفضل في أفريقيا الموسم الحالي وما قبله، النهائي صعب التكهن بالفائز بينهما".

وأضاف: "نتمنى نهائي كبير وإن كنت أرجح كفة الزمالك كونه الأكثر حضورا ذهنيا وتكتيكيا".

وتابع: "أكيد حضرت مواجهات سابقة بحضور جماهيري كبير، كان الملعب نقسم إلى نصفين أبيض وأحمر، أي لاعب يرتدي قميص أي من الفريقين يدرك القيمة الجماهيرية".

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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