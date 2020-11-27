الأهلي والزمالك يأملان في مواجهة بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية

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عمر شويل - جدة يترقب عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي لقاء القرن بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم الجمعة لأول مرة في تاريخ البطولة حيث سيشهد استاد القاهرة ملحمة كروية تاريخية من جانب كلا الفريقين من أجل إسعاد أنصارهما وتحقيق اللقب الأغلى في القارة السمراء بعد مرور سنوات عديدة لم يعرف الكأس طريق خزانة ألقابهما، ويسعى الفارس الأبيض لتحقيق اللقب السادس في تاريخه بينما يضع المارد الأحمر عينيه صوب اللقب التاسع.

اللقب الإفريقي ليس هو المكسب الوحيد

يطمح الأهلي والزمالك مساء اليوم للظفر بالكأس الإفريقي بعد مشوار طويل ومعقد سلكه الفريقان على مدار بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم من خلال مواجهة أقوي الفرق في القارة السمراء حتي وصلوا للمرحلة النهائية التي يحلم كلاهما فيها أن يبتسم الحظ لهما، ولكن لن يكون اللقب الإفريقي فقط هو مطمع القلعتين البيضاء والحمراء إنما الوصول لبطولة كأس العالم للأندية سيكون دافع كبير أيضا للفريقين من أجل القتال على اللقب الأفريقي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الأسبوع الماضي قد زاد من شعلة الحماس لدي اللاعبين والجماهير بعد أن أصدر بيان أعلن فيه إقامة كأس العالم للأندية في الفترة من 1 فبراير حتى 11 فبراير 2021 في قطر مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

وكانت الشكوك كثيرة حول إمكانية إقامة بطولة كأس العالم للأندية في ظل تداعيات “كوفيد-19” حيث كان من المقرر أن تقام فعاليات البطولة في منتصف شهر ديسمبر المقبل كما كان معتاد، ولكن قررت الفيفا تأجيل الموعد لأول شهر فبراير 2021.

الأهلي والزمالك في كأس العالم للأندية

يجمع كأس العالم للأندية وفقاً للوائح 7 فرق من 6 قارات مختلفة حيث 6 فرق تكون فائزة باللقب القاري حسب كل قارة تابع لها الفريق بالإضافة إلى الفريق بطل الدوري المحلي الخاص بالدولة المستضيفة للبطولة، وجدير بالذكر أن النسخة القادمة المقامة على الأراضي القطرية ستكون آخر نسخة يطبق فيها هذا النظام بعد أن قرر الفيفا إضافة تعديلات جذرية بعد انتهاء نسخة 2020.

وكان الأهلي قد شارك في مونديال الأندية 5 مرات في الأعوام التالية: 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013، وتألق المارد الأحمر في نسخة 2006 حين حقق المركز الثالث حاصلاً على الميدالية البرونزية.

بينما الزمالك لم يتسنى له المشاركة في كأس العالم للأندية بعد أن كان على مقربة للظهور فيها كأول فريق مصري يشارك في البطولة عام 2002، ولكن الحظ العاثر وقف أمام القلعة البيضاء بعد أن تم إلغاء البطولة على إثر إفلاس الشركة الراعية لها واستمر الوضع حتى عام 2005 لتعود النسخة الجديدة من مونديال الأندية، ويسعى الزمالك اليوم بعد 18 عام لمحو آثار ذكرى الحظ العاثر الذي كان عقبة أمام حصول الزمالك على لقب أول فريق مصري يشارك في كأس العالم للأندية.

الأهلي والزمالك ومواجهة بايرن ميونخ

نجح فريق بايرن ميونخ الألماني في حجز بطاقة التأهل لكأس العالم للأندية بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا 19/20 بعد تغلبه على باريس سان جيرمان بنتيجة 1-0 في مدينة لشبونة بالبرتغال، وبالتالي فإن الفائز باللقب الإفريقي من الأهلي والزمالك سيكون قريب جدا من مواجهة بطل أوروبا، وفيما يلي تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك أمام بارين ميونخ: